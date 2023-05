In Osnabrück hat ein Auto Feuer gefangen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Technischer Defekt Auto im Osnabrücker Stadtteil Sonnenhügel in Brand geraten Von Christopher Bredow | 07.05.2023, 20:47 Uhr | Update vor 39 Min.

Am Sonntagabend hat ein Auto in der Süntelstraße in Osnabrück Feuer gefangen. Der Brand stellte sich als nicht so schlimm heraus wie zunächst angenommen.