Ursache bisher unklar Auto brennt im Osnabrücker Stadtteil Schinkel Von Elena Werner | 31.08.2022, 07:04 Uhr

Ein Auto ist in den frühen Morgenstunden in der Straße am Schützenhof in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer gegen 4.45 Uhr löschen.