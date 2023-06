Die Osnabrücker Feuerwehr war am Güterbahnhof im Einsatz. Symbolfoto: Imago Images/Fabian Geier up-down up-down Zwei Personen leicht verletzt Auto am Osnabrücker Güterbahnhof ausgebrannt Von Hannah Baumann | 15.06.2023, 18:44 Uhr

Ein Seat Ibiza ist am Donnerstagnachmittag am Güterbahnhof in Osnabrück in Brand geraten und komplett ausgebrannt.