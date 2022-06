Yada Sopanon erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie sie ihren Schüleraustausch in Deutschland erlebt hat. FOTO: Hermann Pentermann up-down up-down Austauschschülerin will wiederkommen Schnitzel und „goldener Herbst“: Das wird Yada aus Thailand an Osnabrück vermissen Von Paula Reinhart | 27.06.2022, 11:15 Uhr

Für ein Jahr lebte die 17-jährige Schülerin Yada Sopanon bei Familie Benken in Osnabrück. Jetzt geht es für sie zurück nach Phuket in Thailand. Hier erzählt sie, warum die Anfangszeit nicht nur leicht war, was ihr am besten gefallen hat - und warum sie bald nach Deutschland zurückkehren will.