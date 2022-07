„Die Probleme sind anders, aber hier wie da handeln Kirche und Diakonie dort, wo wir Not sehen“, schlägt Friedemann Pannen, Superintendent in Osnabrück, die Brücke vom vergleichsweise sehr reichen Deutschland nach Malawi, wo die Mehrheit der Bevölkerung in großer Armut lebt. Mabel Madinga und ihre junge Kirche, die erst vor 30 Jahren gegründet wurde, engagieren sich vor allem im Kampf gegen Aids und in der Vorsorge gegen Malaria.

Beides sind Aufgaben, denen der ehemalige Kolonialstaat Malawi, der erst im Jahr 1964 unabhängig wurde, nicht ausreichend nachkommt. Das Engagement von Kirche und Diakonie ist deshalb für viele Menschen dort eine Frage des Überlebens.

Treffen mit Politikern standen auf dem Besuchsprogramm von Mabel Madinga genauso wie Führungen durch diakonische Einrichtungen und Gespräche mit Ehrenamtlichen der Kirche. Eckhard Kallert, Geschäftsführer der evangelischen Seniorendienste, führte sie durch das Heywinkel-Haus. Mabel Madinga war erstaunt über den „hohen Standard der Pflege“ in diesem Alten- und Pflegeheim.

Freimütig bekannte sie: „Ich sehe das jetzt aus einer anderen Perspektive. In Afrika sagen die Leute: Warum sollte ich meine alte Mutter in ein Pflegeheim geben? Zu Hause geht es ihr besser.“ Aber hier sehe sie, wie alte Menschen in einer professionell geführten Einrichtung sehr gut betreut und versorgt würden.

Friedemann Pannen und Doris Schmidtke, Superintendentin des Kirchenkreises Georgsmarienhütte, betonten, dass der Kontakt zwischen den beiden Kirchen keinesfalls eine Einbahnstraße sei: „Wir haben Interesse an der Situation und Entwicklung der Kirche in Malawi.“ Kein Wunder, ist die Lage der Kirche dort doch so anders als hier. Während hierzulande die Kirche schrumpft, gibt es dort ein schnelles Wachstum: 400 Gemeinden wurden innerhalb der letzten 30 Jahre gegründet– eine Situation, die staunen lässt und von der man vielleicht auch lernen möchte.