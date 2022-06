Pünktlich zur Vernissage am Freitag und zur Kulturnacht am Samstag wird der Raum hergerichtet. Spots werden die Bilder beleuchten, Tische und Stühle weggeräumt. Doch einen perfekten Ausstellungsraum haben Schneider und Büscher auch dann nicht. Das wollen sie gar nicht. Stattdessen holen sie Atelieratmosphäre in ihren Loft in den Martinihöfen. Also stapeln sich bemalte Blätter auf zwei Malerblöcken und lehnen ein paar Leinwände an der Wand. Wer die Bilder ansehen will, muss sie gezielt herausziehen. Wie im Atelier eben. So fühlt es sich an, als wäre der 2009 verstorbene Tobias Magass immer noch da. In seinen Bildern ist er es ja auch noch.