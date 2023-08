Nichts liegt so nah beieinander wie Kunst und Natur. Zu dieser Überzeugung ist im Laufe der Jahre Hendrik Spiess gekommen. Der Mann, gebürtig aus Dinklage, hatte schon immer ein sehr tiefes Verhältnis zur Natur. Als er sein Berufsleben als Lithograph und Mediengestalter nach und nach an den Nagel hängte, um als freischaffender Künstler tätig zu sein, verband er die beiden Interessensgebiete immer Intensiver. In einem partizipatorischen Projekt, das er zum Friedensjubiläum der Stadt Osnabrück konzipierte, schlägt sich jetzt beides nieder.

Ein Naturkundezeichensaal in der Galerie

In der Galerie Kunstgenuss steht Spiess und betrachtet die Nachbildung eines Wolfsschädels. An der Wand sind Wildpräparate aufgestellt, ausgestopfte Tiere als Anschauungsobjekte. „Ich habe einen Teil der Räumlichkeiten vom Galeristen Wolfgang Knaup zur Verfügung gestellt bekommen und in einen Naturkundezeichensaal verwandelt“, erklärt der Künstler.

Anschauungsobjekte zum Zeichnen: Hendrik Spieß in seinem „Naturkundezeichensaal V“. Foto: Tom Bullmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vor hundert Jahren gehörte es für Biologiestudenten zum normalen Lehrplan, Zeit im Zeichensaal zu verbringen. Dort beschäftigen sie sich intensiv mit dem Wesen und der Anatomie von Tieren und Pflanzen, indem sie sie zeichneten. „Heute gibt es das nicht mehr. Die Fotografie scheint das Zeichnen überflüssig gemacht zu haben“, konstatiert Spiess. Um die alte Tradition aufleben zu lassen, bietet er Workshops in seinem Zeichensaal an: „Die Osnabrücker Künstlerin Regine Wolff leitet die Zeichenkurse in dem Saal, in dem alles zur Verfügung gestellt wird: Stifte, Papier, Anschauungsmaterial“, betont Spiess, der mit Interessierten auch ins Venner Moor fährt, um dort vor Ort zu zeichnen.

In direkter Nähe zum Moor aufgewachsen

„Ich bin in direkter Nähe zum Vechteraner und Goldenstedter Moor in einer Landwirtsfamilie aufgewachsen. Das hat mich geprägt. Einerseits sind Naturmotive immer in meiner Kunst aufgetaucht, andererseits bin ich beispielsweise sofort Wolfsbotschafter geworden, als in meiner alten Heimat wieder Wölfe aufgetaucht sind“, betont der 63-Jährige. Egal ob der Bund für Vogelschutz, der später zum BUND wurde, ob Greenpeace oder der Freundeskreis freilebender Wölfe, immer schon engagierte er sich auch in Naturschutz- und Umweltorganisationen.

Wie diese Libelle wurden früher Wildtiere gezeichnet. Hendrik Spieß macht es noch heute so. Foto: Tom Bullmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„As far as the eye can see” lautet der Titel des Projekts, das er jetzt realisiert hat, „So weit das Auge reicht“. Damit meint er den Blick, den man in der Natur schweifen lassen kann, um Interessantes zu entdecken und dann zu Papier zu bringen. Einen Teil des Ausstellungsraumes hat er in einen Wald verwandelt, in dem an Bäumen zahlreiche Wildkameras aufgehängt sind. Der Wald, eigentlich „Retreat Area“, also „Rückzugsgebiet“ für Wildtiere, wird zur Beobachtungszone: „Wölfe werden von dem Infrarotlicht und den hochfrequenten Tönen der Kameras hochgradig irritiert“, meint Spiess.

Naturschutz als wichtige Voraussetzung für Frieden

„Natur-, Arten- und Klimaschutz sind eine enorm wichtige Voraussetzung für Frieden“, ist seine Überzeugung. Daher passe das Projekt, das er im Untertitel „Art goes natur“ nennt, auch gut zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens. Das ökologische Kunstprojekt wird vom Fachbereich Kultur der Stadt finanziert.