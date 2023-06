Karl Haucke ist Mitglied der Steuerungsgruppe des Forschungsprojekts und selbst Betroffener von sexualisierter Gewalt. Die Ausstellung „Betroffene zeigen Gesicht“ im Forum am Dom zeigt auch ihn im Kindesalter. Foto: Michael Gründel up-down up-down Forscher der Uni suchen weitere Fälle Missbrauch in der Kirche: Fotoausstellung von Betroffenen im Forum am Dom in Osnabrück Von Cornelia Achenbach | 01.06.2023, 18:32 Uhr

Ein Junge im Strickpullover lächelt in die Kamera, in seinen Armen hält er einen Hundewelpen. Unter dem Foto der Titel: „Aber immerhin – ich lebe“. Die Fotos, die in der Ausstellung zu Opfern sexualisierter Gewalt am Forum im Dom in Osnabrück gezeigt werden, treffen mitten ins Herz.