Das Impfzentrum der Stadt Osnabrück an der Sedanstraße. FOTO: Jörn Martens Auch spontane Besuche möglich Ausreichend freie Termine in den Impfzentren der Stadt Osnabrück Von noz.de | 28.12.2021, 14:06 Uhr | Update vor 1 Std.

In den Osnabrücker Impfzentren in der Käthe-Kollwitz-Schule, an der Sedanstraße und an der Kamp-Promenade stehen der Stadt zufolge wieder ausreichend Termine zur Verfügung – auch für spontane Impfungen.