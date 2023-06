Ob zum Supermarkt oder zum Schwimmabd: Oliver Vornberger fährt in Osnabrück vor allem Fahrrad. Foto: Steve Weber up-down up-down Auto als Ausnahme 71-jähriger Rentner fährt in Osnabrück fast alle Wege mit dem Fahrrad Von Laura Nowak | 03.06.2023, 07:00 Uhr

Sein Auto benutzt er nur noch in Ausnahmefällen: Oliver Vornberger fährt alle Wege in Osnabrück mit dem Fahrrad. Mit seiner täglichen Fitnessroute kommt der Rentner so auf etwa 6000 Fahrradkilometer pro Jahr.