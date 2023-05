Gemeinsam gegen die Tücken der deutschen Sprache: Krankenpfleger Lucas, Florian Platen (Niels-Stensen-Kliniken), Krankenpflegerin Daniela und Carolin Böker (Inlingua Sprachenschule). Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Neues Weiterbildungskonzept Niels-Stensen-Pflegekräfte aus dem Ausland verbessern ihr Deutsch in Osnabrück Von Hildegard Wekenborg-Placke | 28.05.2023, 13:00 Uhr

Pflegekräfte sind knapp. Ohne Fachleute aus dem Ausland geht auch im Niels-Stensen-Verbund nichts mehr. Das Problem ist in vielen Fällen die Sprache. Der Krankenhausträger bietet deshalb in Zusammenarbeit mit der Sprachenschule Inlingua spezielle Weiterbildungskurse an.