Ende August wird auf der A1 die Ausfahrt an der Anschlussstelle Osnabrück-Nord in Fahrtrichtung Bremen bis in den Oktober hinein gesperrt, teilt die Autobahn Westfalen mit. Von Montag, 28. August, bis Freitag, 13. Oktober, sei ein Ausfahren auf die B68 Richtung Osnabrück nicht möglich. Die Umleitung führe ab Osnabrück-Hafen über die U1.