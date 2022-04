Statt im Wasser zu spielen, fallen die Vorstellungen der Oper „Lucia di Lammermoor“ am Theater Osnabrück über Ostern aus. FOTO: Stephan Glagla Ersatz-Vorstellungen geplant Ausfälle am Theater Osnabrück wegen Corona-Pandemie Von Mareike Bader | 14.04.2022, 16:09 Uhr

Änderung am Theater Osnabrück über die Osterfeiertage: Wegen zu vielen Erkrankungen im Ensemble werden Vorstellungen abgesagt. Betroffen sind die Oper „Lucia di Lammermoor“ und das Musical „Singin’ in the Rain“.