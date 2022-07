Der Wolf und die Giraffe: Handpuppen helfen angehenden Mediatoren beim spielerischen Umgang mit Konflikten. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Lernen, zu vermitteln Wenn es zwischen Menschen eskaliert: Ausbildung zum Mediatoren in Osnabrück Von Jann Weber | 03.07.2022, 12:00 Uhr

Was tun, wenn der Vorgesetzte zu Wutausbrüchen neigt, wenn das Team die neue Kollegin nicht akzeptiert oder der Senior-Chef so alles für falsch hält, was sein Nachfolger anders macht? Mit Situationen wie diesen beschäftigen sich Mediatoren.