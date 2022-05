In der Corona-Pandemie waren Jobmessen kaum durchführbar – jetzt startet die „Ausbildung 49“ in der Halle Gartlage wieder durch. FOTO: Jörn Martens (Archivfoto) „Ausbildung 49“ in Osnabrück Zwei Tage Berufsorientierung an und in der Halle Gartlage Von Anke Schneider | 27.05.2022, 14:45 Uhr

Wie soll es nach der Schule weitergehen? Auf dem nach Angaben des Veranstalters größten Ausbildungsevent in der Region Osnabrück, „Ausbildung 49“, können sich Jugendliche und deren Eltern umsehen. Nach coronabedingter Pause findet die Messe am 10. und 11. Juni an und in der Halle Gartlage statt.