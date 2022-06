FOTO: Klaus Lindemann up-down up-down Auktionssekretärin Stephanie Grieger und Auktionator Andreas Kaiser behalten auch beim größten Versteigerungstrubel den Überblick. Aus Mangel an eigenen Erben Münzsammlung bringt 1,5 Millionen Euro: Osnabrücker Ehepaar stiftet Auktionserlös Von PM. | 27.06.2011, 11:44 Uhr

Ein aus Sachsen stammendes und jetzt in Osnabrück lebendes Ehepaar hat seine umfassende Münzsammlung versteigert und den Erlös in Höhe von 1,5 Millionen Euro an verschiedene Museen gestiftet. Das teilte das Osnabrücker Auktionshaus Künker mit.