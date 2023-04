Dr. Auma Obama beim internationalen Kongress der Bundesumweltstiftung in Osnabrück zum Thema „Friedenssicherung durch Klimaschutz“. Foto: André Havergo up-down up-down Friedensklima-Konferenz in Osnabrück Auma Obama: Schaut hoch auf die Menschen und nicht ständig auf das Handy Von Wilfried Hinrichs | 24.04.2023, 17:00 Uhr

Wer die Welt retten will, darf nicht nur auf sein Handy starren, sondern muss seinen Kopf heben und die Menschen sehen: Das ist die einfache Botschaft von Auma Obama, die am Montag in Osnabrück beim Friedens-Klima-Kongress der Bundesumweltstiftung sprach. Die Halbschwester von Barack Obama findet auch nicht alles gut, was die Klimaaktivisten in Berlin gerade machen.