Eine vierseitige Liste mit Regeln und Hinweisen von Christie´s flatterte bei Christoph Peter Seidel auf den Schreibtisch. So sollte es also aussehen, wenn er mit dem weltberühmten Auktionshaus eine Versteigerung organisieren wollte. „Ich bekam erst mal Schnappatmung. Meine Idee, zugunsten der Stiftung des Kunstcontainers eine Benefizauktion durchzuführen, bekam eine ganz besondere Dynamik“, sagt Seidel. Der Osnabrücker arbeitet seit 2006 unter dem Dach der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) zusammen mit Menschen mit Assistenzbedarf künstlerisch.

Was war passiert? „Während der Pandemie hatte ich die Idee, für den Kunstcontainer eine Stiftung zu gründen, mit der es einfacher sein würde, Fördergelder für diese Einrichtung zu akquirieren“, erinnert sich der Künstler.

Um den Kunstcontainer und vor allem dessen Stiftung nach den coranabedingten Einschränkungen nach vorne zu bringen, hatte sich Seidel auf die Suche nach Osnabrücker Künstlern gemacht, die für eine Benefizauktion ein Kunstwerk spenden würden.

Innerhalb kurzer Zeit hatte er 25 Arbeiten von professionellen Künstlern wie Frank Gillich, Sybille Hermanns, Merle Lembeck, Birgit Kannengießer, David Rauer und Werner Kavermann eingesammelt. Diesen Fundus bereicherte er mit Werken, die im Kunstcontainer entstanden waren, sodass schließlich 40 Objekte zur Versteigerung bereit standen.

Auch Bilder von Menschen mit Assistenzbedarf kommen während der Versteigerung des Auktionshauses Christie´s für einen guten Zweck unter den Hammer.

Wie funktioniert eine Auktion?

Zusammen mit Helen Koriath vom Stiftungsrat beriet er sich dann, wie man die Auktion der Kunstwerke professionell organisieren könne. „Ich erinnerte mich an meine Kollegin Herrad Schorn, mit der ich Kunstgeschichte studiert habe“, erzählt Koriath, die seit 2007 als Kunstprofessorin an der Uni Osnabrück tätig ist. Während sie in den Lehr- und Forschungsbetrieb gegangen war, machte Schorn Karriere bei Christie´s. „Herrad fand die Idee mit der Auktion sehr ansprechend, also setzte sie alle Hebel in Bewegung, damit die Versteigerung in Osnabrück offiziell unter dem Label „Christie´s“ vonstattengehen konnte. Als Auktionator konnte sie im Haus Arno Verkade gewinnen“, so Koriath.

Können bei einer Auktion ersteigert werden: Kunstwerke und Fotografien Osnabrücker Künstler in der Stadtgalerie.

„Die Geister, die ich rief…“

Seit einiger Zeit weiß Christoph Seidel also, was es bedeutet, eine professionelle Auktion auf die Beine zu stellen: „Hätten mich die Kollegen von der HHO nicht unterstützt, hätte das gar nicht funktioniert –egal, ob auf finanzieller Ebene, ob bei der Organisation oder bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Seidel. So erfuhr er auch, dass eine Auktion möglichst nur eine Stunde dauern sollte.

Also wurden 20 Werke ausgewählt, die bei der Versteigerung vor Ort unter den berühmten Hammer kommen. Die anderen 20 können per „Stiller Auktion“ erworben werden. Das heißt, man kann sich in der Stadtgalerie, in der alle Arbeiten zu besichtigen sind, für ein Werk entscheiden und bis zum 28. September in schriftlicher Form ein Gebot einreichen.

Darüber hinaus kann man sich auch noch per Telefon (0541 9991218) oder E-Mail (info@stiftung-kunstcontainer.de) für die Auktion in der Stadtgalerie anmelden, um live mitzubieten.

„Was ihr wollt“: Die Charity-Versteigerung von Kunstwerken Osnabrücker Künstler durch das Auktionshaus Christie´s ist am Donnerstag, 21. September, ab 17 Uhr in der Stadtgalerie, Markt 13. Gebote für die „Stille Auktion“ können bis 28. September in der Stadtgalerie abgegeben werden.