Osnabrück vor 100 Jahren Als Geldscheine günstiger als Toilettenpapier waren und die Gaspreise einer Lotterie glichen Von Joachim Dierks | 30.08.2023, 06:00 Uhr Zehn-Millionen-Mark-Banknote, verausgabt im August 1923. Foto: Sammlung Jürgen Schöler, Repro: NOZ up-down up-down

Vor 100 Jahren taumelt das Deutsche Reich und damit auch Osnabrück dem Währungszusammenbruch entgegen, der – wie wir heute wissen – drei Monate später tatsächlich eintreten sollte. Was die Osnabrücker mehr noch als die allgemeine Not in Wallung bringt, ist die städtische Bürokratie, die eine grobe Ungerechtigkeit nach sich zieht.