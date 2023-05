Die Aufzugserneuerung an den Gleisen 11 und 12 wird voraussichtlich bis September dieses Jahres andauern. Foto: Marlen Busse up-down up-down Wegen Aufzugserneuerung Hauptbahnhof Osnabrück: Aufzug an Gleis 11 und 12 bis September außer Betrieb Von Marlen Busse | 10.05.2023, 19:22 Uhr

Wegen Bauarbeiten steht der Aufzug an Gleis 11 und 12 am Hauptbahnhof Osnabrück aktuell nicht zur Verfügung. Mobilitätseingeschränkte Reisende können sich an das Bahnhofsteam wenden oder in der Altstadt umsteigen.