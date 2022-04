Die ARD-Fernsehshow „Immer wieder sonntags“ – wir schreiben den 25. August 2013 – ist gespickt mit großen Namen: Deutschlands frischer Superstar Beatrice Egli, Schlager-Ikone G. G. Anderson, Ballermann-König Mickie Krause, die Shanty-Rocker und Aufsteiger des Jahres von Santiano oder Kabarettist Jörg Knör – und: Till Engelmann. Der Drittklässler hatte sich gut eine Woche zuvor beim Gesangswettbewerb des Medienhauses Neue OZ in Osnabrück durchgesetzt – und dort nicht nur gesanglich das Herz des „Immer-wieder-sonntags“-Moderators Stefan Mross erobert. Der Preis: ein Wochenende mit der ganzen Familie im Europa-Park Rust – und vor allem eben jener Auftritt in der Fernsehshow, die live aus dem Mega-Freizeitpark gesendet wird. Mit rund 2500 Zuschauern in der Arena und Millionen Menschen vor den Bildschirmen.

Nach souveräner Generalprobe am Samstagabend gibt sich Till am Sonntagmorgen – es ist 8.30 Uhr – so cool und nervenstark wie einst Gerd Müller im Finale der Fußball-WM 1974 oder – für die etwas jüngere Generation – so cool wie einst Andreas Brehme beim entscheidenden Elfmeter im Finale der Fußball-WM 1990 gegen Argentinien. Till wird mit beiden Beispielen nichts anfangen können. Egal. Cool ist Trumpf. Die Erkältung, die ihn seit Tagen plagt, lächelt er weg. Und, im Moment unseres Gesprächs viel wichtiger: „Frau Büsing hatte am Freitag Geburtstag. Ich konnte nicht dabei sein.“ Frau Büsing ist Tills Klassenlehrerin in der 3c der Elisabeth-Siegel-Grundschule in Osnabrück. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ansonsten: „Es ist toll hier.“ Aufregend auch? Till nickt und geht zu seinem Termin in der Maske – wie Beatrice Egli oder G. G.Anderson. Ach ja, nicht zu vergessen: „Meine grüne Armbanduhr ist mein Glücksbringer. Die hat mir Onkel Kai geschenkt.“

Eineinhalb Stunden weiter, die Show startet. 2500 Fans feiern in der Arena in Rust fast schon enthusiastisch. Was vor den Bildschirmen los ist, können wir nur erahnen. Um kurz nach halb elf darf auch Till das berühmte Bad in der Menge genießen. Der kleine Osnabrücker schmettert das Lied „Auf der Lüneburger Heide“, das Publikum singt mit. Georg Eichhorn, der Till auf dem Klavier begleitet, und Stefan Mross sind von ihrem Schützling begeistert, wozu auch die kleine Plauderei auf der Bühne beiträgt. Till bleibt keine Antwort schuldig – erklärt, wo Osnabrück liegt, dass er gerne mit Opa Achim zum Jagen geht und dass er sich überwiegend gut mit seiner kleinen Schwester Ilsa versteht. Ehrensache, dass er über Mikro im Publikum nicht nur Ilsa persönlich begrüßt, sondern auch Mama Kristiana, Papa Jens, Onkel Kai und Verena, die Lebensgefährtin vom Onkel. Mit einem Präsent, ein Star-Wars-Lego-Bausatz, darf Till die Bühne verlassen und sich zu Mama, Papa und Ilsa setzen. Während Laura Wilde gerade als nächster Show-Act auftritt, kommt Stefan Mross zu den Engelmanns an den Tisch und bedankt sich bei allen per Handschlag: „Das war doch großartig, oder?“ Trotz dieser Lobeshymnen widmet sich Till nun allerdings bis zum Finale um 11.28 Uhr dem Lego-Bausatz. Dann zeigt er mit allen anderen Stars wieder Bühnenpräsenz.

Und hinter der Bühne? Mischt sich Till wie selbstverständlich unter seine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Die Jungs von Santiano lassen sich nicht lange für ein Erinnerungsfoto bitten. Kabarettist Jörg Knör ist auch ein brillanter Porträt-Zeichner und stellt dies postwendend unter Beweis: Er lässt einen Porzellanteller kommen, um auf selbigem den kleinen Till zu zeichnen. Wow, was für ein Erinnerungsstück.

Beim Zeichnen plaudert Jörg Knör gerne über Osnabrück und einen Auftritt, den er vor vielen Jahren beim Presseball in der Hasestadt absolviert hatte. Er weiß es noch wie heute: Rudolf Seiters, damals Bundesinnenminister, stürmte empört auf die Bühne, weil er (Jörg Knör) Witze über den Papst machte. „Vielleicht habe ich es tatsächlich überzogen.“ Eine andere Geschichte und längst Schnee von gestern. Für Till sowieso.