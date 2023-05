So viele Schilder, dass man gar nicht mehr durchfindet? In manchen Straßen sind die Verkehrsregelung schwierig zu durchblicken. Symbolfoto: imago images/Robert Poorten up-down up-down Aufruf Unklare Verkehrsregeln? Wir suchen komplizierte Stellen in Stadt und Landkreis Osnabrück Von Nadine Sieker | 30.05.2023, 16:00 Uhr

An den meisten Kreuzungen in der Region Osnabrück dürften die Verkehrsregeln klar sein. An anderen Stellen sieht es vielleicht anders aus. Genau die suchen wir: Wo verstehen Sie die Verkehrswelt nicht mehr?