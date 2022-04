Je zwei der Frauen gingen am Donnerstag in Melle und Osnabrück nach der gleichen Masche vor. Da sie zudem denselben Wohnsitz haben, geht die Polizei davon aus, dass es sich um organisierte Kriminalität handelt.

Gegen 15.25 Uhr wurden zwei 30 und 36 Jahre alte Frauen in einem Geschäft an der Gröneberger in Melle beobachtet, wie sie versuchten, etwas aus der Handtasche einer Kundin zu entwenden. In Zusammenarbeit mit dem Ladendetektiv wurden die beiden Frauen festgenommen.

In Osnabrück schlugen zwei 35 Jahre alte Diebinnen in Geschäften an der Großen Straße zu. Zwei Taten werden den Frauen vorgeworfen. In einem Fall gelang es einer Frau, aus einer Handtasche, die an einem Kinderwagen hing, die Geldbörse zu entwenden, ohne dass es der Eigentümerin auffiel. Davor hatten die Frauen bereits versucht, in einem anderen Geschäft eine Kundin zu bestehlen. Auch die beiden Osnabrücker Diebinnen nahm die Polizei mithilfe von zwei Ladendetektiven fest.

Die vier aus Osteuropa stammenden Täterinnen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Das so genannte beschleunigte Verfahren wurde angewandt und alle Frauen erhielten einen Haftbefehl.

Die Polizei warnt insbesondere für die Vorweihnachtszeit vor Taschendieben. Handtaschen sollten eng am Körper getragen und Geldbörsen sowie Wertsachen nur in Innentaschen aufbewahrt werden. Diebstähle oder verdächtige Personen sollten der Polizei sofort über 110 gemeldet werden.