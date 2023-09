Innerhalb von nur zwei Minuten hatte es im Baustellenbereich zwei Auffahrunfälle mit sieben Leichtverletzten und zehn beteiligten Fahrzeugen gegeben.

Beim ersten Unfall befuhren drei Autos den linken von zwei Fahrstreifen im Baustellenbereich. Die ersten beiden Fahrzeuge bremsten verkehrsbedingt ab, dies bemerkte der dritte Pkw zu spät und fuhr seinem Vordermann auf, welcher wiederum auf das Auto vor ihm aufgeschoben wurde. Von fünf Fahrzeuginsassen erlitten drei jeweils leichte Verletzungen.

Am zweiten Unfall waren sechs Autos und ein Motorrad beteiligt. In einer Kettenreaktion prallten die Autos und das Krad auf dem linken Fahrstreifen zusammen. Von zwölf am Unfall beteiligten Personen wurden vier jeweils leicht verletzt.

Die Zahl der Verletzten veranlasste die Rettungsleitstelle der Feuerwehr dazu, einen sogenannten MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten) auszulösen. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst begaben sich zu den Unfallstellen. Von den zehn beteiligten Kraftfahrzeugen waren sieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 65.000 Euro geschätzt.

Im Rückstau der Vollsperrung kam es dann noch zu weiteren kleinen Verkehrsunfällen und blieben Fahrzeuge mit technischen Problemen liegen.