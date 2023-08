Live-Musik, DJs, Kinderaktionen Aufbauten für den Theater Beach in Osnabrück haben begonnen Von Thomas Wübker | 07.08.2023, 14:54 Uhr Der Platz vor dem Theater in Osnabrück wurde am Montag abgesperrt. Dort entsteht der Theater Beach, wo ab Freitag ein Kulturprogramm angeboten wird. Foto: Thomas Wübker up-down up-down

Mindestens 30 Zehen werden am Freitag, 11. August, auf dem Theater Beach in Osnabrück stehen. Dann beginnt das kulturelle Sommerleben auf dem Strand vor dem Theater. Der Aufbau hat am Montag bei regnerischem Wetter begonnen. Besserung ist aber in Sicht.