Neue Fahrradstraßen in der Wüste Auf diesen Straßen in Osnabrück hat das Fahrrad Vorfahrt Von Rainer Lahmann-Lammert | 25.08.2023, 15:25 Uhr Unübersehbar: Das neue Design für Fahrradstraßen in Osnabrück, hier in der Heinrichstrasse. Foto: André Havergo up-down up-down

Radler dürfen nebeneinander fahren, Autofahrer sind geduldet: An die neuen Fahrradstraßen in Osnabrück müssen sich manche Verkehrsteilnehmer noch gewöhnen. Stadtbaurat Frank Otte kündigt schon die nächsten Schritte an.