Die ostfriesische Insel Juist ist aus Osnabrück und dem nahen Umland gut zu erreichen. Symbolfoto: imago images/Dirk Rueter up-down up-down Mit dem 49-Euro-Ticket auf die Insel Osnabrück-Juist-Osnabrück: Urlaub auf der längsten ostfriesischen Insel Von Jessica von den Benken | 08.06.2023, 06:00 Uhr

Die Sommerferien in Niedersachsen stehen vor der Tür. Wer keine Lust auf eine weite Reise hat, kann sich auch an der deutschen Nordsee erholen. Warum also in Ferne schweifen, wenn Juist doch so nah ist?