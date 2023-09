Kontrolltag der Polizei Auf der A33 bei Osnabrück: Mit 206 km/h durch die 100er-Zone Von Anke Schneider | 27.09.2023, 13:10 Uhr | Update vor 56 Min. Ein Autofahrer aus der Osnabrücker Region fuhr auf der A33 mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Symbolfoto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down

Bei einer Verkehrssicherheits-Aktion kontrollierte die Polizei an verschiedenen Stellen in Stadt und Landkreis Osnabrück die Verkehrsteilnehmer. Den Ordnungshütern gingen an einem Tag 726 Verkehrssünder ins Netz – besonders ein Raser wird sich noch länger an diesen Kontrolltag erinnern.