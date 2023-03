Verdi ruft zu Aktionen im Gesundheitswesen auf Symbolfoto: dpa/ Jens Kalaene up-down up-down Am 14. und 15. März 2023 Auch im Klinikum Osnabrück: Verdi ruft zu Aktionen im Gesundheitswesen auf Von Anke Schneider | 13.03.2023, 12:55 Uhr

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft im Rahmen der Tarifrunde Bund und Kommunen am Dienstag, 14. März, und Mittwoch, 15. März, Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen zu Aktionen auf. In Osnabrück wird sich am 15. März das städtische Klinikum beteiligen.