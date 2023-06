Mit seinem neuen Programm gastiert Atze Schröder in Osnabrück und Quakenbrück. Foto: Niklas Roskos up-down up-down Er ist wieder da Atze Schröder kommt am 16. März 2024 als Messias nach Osnabrück Von Thomas Wübker | 20.06.2023, 13:10 Uhr

Atze Schröder kommt am 16. März 2024 in einer besonderen Rolle in die Osnabrückhalle. Er ist „Der Erlöser“.