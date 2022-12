Wieder da: Atze Schröder kommt mit seinem Programm „Echte Gefühle“ am 26. Februar 2023 in die Osnabrück-Halle. Foto: Andre Havergo up-down up-down Am 26. Februar 2023 in Osnabrück Atze Schröder bringt „Echte Gefühle“ in die Osnabrück-Halle Von Thomas Wübker | 26.12.2022, 05:30 Uhr

Als King of Comedy wird er angekündigt, „Echte Gefühle“ will er zeigen. Am 26. Februar 2023 kommt Atze Schröder in die Osnabrück-Halle.