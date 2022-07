Dem Aktivisten Nikolai Rewin geht es nach eigener Aussage vor allem um Aufklärung und Aufmerksamkeit für den Fall Assange. FOTO: Paula Reinhart up-down up-down „LongWalk4Assange“ Für Assange: Hamburger Aktivist wandert über Osnabrück nach London Von Paula Reinhart | 15.07.2022, 13:12 Uhr

Aus Protest gegen die geplante Auslieferung von Whistleblower Julian Assange an die USA hat sich der Hamburger Aktivist Nikolai Rewin auf den Weg gemacht. Sein Ziel: das Gefängnis in London, in dem der Wikileaks-Gründer bereits seit 2019 einsitzt. Seine Route führte ihn auch durch Osnabrück. Was erhofft er sich von der Aktion?