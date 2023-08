Die Bauarbeiten auf der A30 sollen „im Eiltempo“ am letzten Augustwochenende und am ersten Septemberwochenende stattfinden, wie die Autobahn Westfalen mitteilt, die zur Autobahn GmbH des Bundes gehört. Folgende Schritte sind geplant:

1. Vollsperrung in Richtung Amsterdam: Von Freitag, 25. August, 19 Uhr bis Montag, 28. August, 5 Uhr bleibt die A30 zwischen dem Autobahnkreuz Osnabrück-Süd und der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne in Fahrtrichtung West voll gesperrt. Die Umleitungen führen über die U30. Aus Hannover kommend werden die Verkehrsteilnehmer am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd auf die A33 zur Anschlussstelle Harderberg geführt. Von dort werden sie über die B68 und B51 zur A30-Anschlussstelle Osnabrück-Nahne geleitet. Ein Auffahren von der A33 kommend auf die A30 in Richtung Amsterdam ist ebenfalls nicht möglich. Auch hier wird der Verkehr über die U30 geführt.

2. Vollsperrung in Richtung Hannover: Von Freitag, 1. September, 19 Uhr bis Montag, 4. September, 5 Uhr ist die A30 zwischen der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne und dem Autobahnkreuz Osnabrück-Süd in Fahrtrichtung Ost voll gesperrt. Der Verkehr aus Amsterdam kommend wird an der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne abgeleitet. Verkehrsteilnehmer folgen den Umleitungsschildern mit orangefarbenen Pfeilen über die B68 und B51 sowie der A33 bis zum Autobahnkreuz Osnabrück-Süd. An der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne ist das Auffahren in Fahrtrichtung Hannover aus beiden Fahrtrichtungen von der B68 kommend nicht möglich. Die Umleitung führt ebenfalls über die orangefarbenen Pfeile zum Autobahnkreuz Osnabrück-Süd.

Ab Freitagabend wird rund um die Uhr gearbeitet

Mit der Deckensanierung an den beiden Wochenenden wird nur ein 1,8 Kilometer langer Abschnitt wiederhergestellt. Insgesamt muss der offenporige und damit lärmmindernde Asphalt auf 9,5 Kilometer Länge bis zur Anschlussstelle Hasbergen-Gaste erneuert werden. Ziel sei es, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, damit der Verkehr schnellstmöglich wieder fließen könne, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb werde jeweils ab freitagabends rund um die Uhr gearbeitet, um pünktlich fertig zu werden. Die vier Zentimeter dicke Asphaltschicht wird zunächst in einer Nacht abgefräst und am nächsten Tag durch eine neue ersetzt. In kürzester Zeit müssen 4600 Tonnen Asphalt eingebaut werden.

Flüsterasphalt hat eine kürzere Lebensdauer

Es folgen Fahrbahnmarkierungen und Restarbeiten. Alles ist so eng getaktet, dass die Fahrbahndecke passend zum Berufsverkehr am Montagmorgen fertig sein soll. Wichtig für die Bauarbeiten sei das Wetter, vermerkt die Autobahn Westfalen: „Um offenporigen Asphalt einbauen zu können, sind trockene Witterungsverhältnisse notwendig“.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt werden mit rund 1,2 Millionen Euro angegeben. Offenporiger Asphalt mindert zwar den Lärm, die Lebensdauer dieses Flüsterasphalts ist jedoch deutlich kürzer als bei einem konventionellen Fahrbahnbelag. Zwei weitere Bauabschnitte zwischen Nahne und Hasbergen-Gaste sollen in den kommenden Monaten folgen.