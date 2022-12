Ist das Medikament auf dem Rezept verfügbar? Die Antwort lautet derzeit häufig „Nein“. Es gilt, Ersatzlösungen zu finden. Foto: Finja Jaquet up-down up-down „Grenze des Erträglichen“ So angespannt ist die Lage in den Osnabrücker Apotheken Von Finja Jaquet | 23.12.2022, 05:30 Uhr

Leere Regale in Apotheken - so etwas schien in Deutschland bis vor kurzem ausgeschlossen zu sein. Jetzt sind viele wichtige Medikamente bis auf weiteres ausverkauft. Wie erleben Osnabrücker Apotheker den gegenwärtigen Ausnahmezustand und wie blicken sie in die Zukunft?