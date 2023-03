Viele Besucher lockte die ARTe Kunstmesse in den Europasaal der Osnabrück-Halle. Foto: Tom Bullmann up-down up-down Kunstmesse erfolgreicher als erwartet ARTe Osnabrück präsentierte erstmals Kunst auf 1000 Quadratmetern Von Tom Bullmann | 06.03.2023, 14:45 Uhr

Mehr als 2300 Besucher lockte die ARTe Osnabrück an diesem Wochenende an. Die Kunstmesse in der Osnabrück-Halle bot auf 1000 Quadratmetern Kunstwerke von 50 Galerien und Künstlern aus ganz Deutschland an.