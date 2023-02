Samt Schreibtisch kommt Arnd Zeigler am 21. Februar in die Osnabrück-Halle. Foto: Max Hartmann up-down up-down Wunderbare Welt des Fußballs Arnd Zeigler gastiert am 22. Februar in der Osnabrück-Halle Von Thomas Wübker | 14.02.2023, 13:23 Uhr

Für Menschen, die den Fußball nicht bierernst nehmen, ist Arnd Zeigler eine Institution. Seine „Wunderbare Welt des Fußballs“ lockt zahlreiche Zuschauer vor die Fernsehschirme und in die Hallen Deutschlands. Am 22. Februar gastiert Zeigler in der Osnabrück-Halle.