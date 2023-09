Das Auto geriet gegen 10.47 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord in Fahrtrichtung Bremen ins Schlingern. Anschließend sei der Wagen zweimal gegen eine rechtsseitige Betongleitwand geprallt, berichtet Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer auf Anfrage. Die Polizei geht von Aquaplaning als Unfallursache aus. In der Region hatte es in der Nacht und am Vormittag teils kräftig geregnet.

Der Autofahrer, ein 27-Jähriger aus Bornheim in Nordrhein-Westfalen, sei leichtverletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Die Autobahn war Richtung Norden gesperrt. Seit 12 Uhr könne der Verkehr dort wieder rollen, so die Polizei.

Zweiter Aquaplaning-Unfall innerhalb weniger Stunden

Erst wenige Stunden zuvor hatte sich auf der A1 etwas weiter nördlich ein Unfall aufgrund von Aquaplaning ereignet. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle. Der Wagen landete auf dem Dach neben der Autobahn.