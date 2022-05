Weiß, grün, dick oder dünn: Bei vielen Menschen landet derzeit Spargel auf dem Teller. (Symbolfoto) FOTO: imago image/Achim Sass Trotz steigender Preise Appetit auf Spargel ist im Osnabrücker Land ungebrochen Von Thomas Wübker | 05.05.2022, 14:55 Uhr

Die Spargelsaison ist im vollen Gang. Bei vielen Menschen im Osnabrücker Land kommt am kommenden Sonntag, dem Muttertag, traditionell Spargel auf den Tisch. Der NDR meldet nun, dass der Absatz des Gemüses in diesem Jahr rückläufig ist. Welchen Appetit auf Spargel haben die Genießer in unserer Region?