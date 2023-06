Die Apotheke am Klinikum leistet am bundesweiten Apothekenprotesttag Notdienst. Der Ansturm ist groß. Foto: Michael Gründel up-down up-down Heute Apothekenstreik Bundesweiter Protesttag: Großer Andrang bei der Notdienstapotheke in Osnabrück Von Marlen Busse | 14.06.2023, 15:25 Uhr

Am heutigen Mittwoch, 14. Juni 2023, bleiben zahlreiche Apotheken in ganz Deutschland geschlossen. Grund dafür ist der Apothekenprotest. In Osnabrück hat nur eine Apotheke geöffnet. Der Andrang ist entsprechend größer als sonst.