30,70 Euro kostet der Bewohnerparkausweis derzeit in Osnabrück - das sind rund 8 Cent am Tag. Archivfoto: Jörn Martens

2023 und 2025 Erhöhungen geplant Anwohnerparken in Osnabrück soll deutlich teurer werden Von Jörg Sanders | 12.10.2022, 10:41 Uhr

Rund 8 Cent kostet das Parken in einer Anwohnerzone mit entsprechendem Ausweis in Osnabrück derzeit pro Tag. Die Verwaltung will die Gebühren nun deutlich erhöhen.