Laut Kreisjagmeister Martin Meyer Lührmann handelt es sich bei den Wölfen in Stadtnähe häufig um Jungwölfe, die von ihrem alten Rudel verstoßen wurden und noch unbeholfen sind. Symbolfoto: Torsten Beuster/dpa up-down up-down Heimisch geworden Wölfe in Osnabrück: Anwohner sieht in Pye mehrere Exemplare des Raubtiers Von Finja Jaquet | 31.08.2022, 10:08 Uhr

Erneut sind am nördlichen Stadtrand von Osnabrück Wölfe gesichtet worden. Ende August begegnete Anwohner Michael Niemeyer am Fürstenauer Weg im Stadtteil Pye gleich an zwei Abenden Exemplaren der Raubtiere, die gemächlich über die Straße ins Unterholz trotteten. Für die Landesjägerschaft gehört das inzwischen zur Normalität. Müssen sich die Menschen an den Stadträndern an ihre neuen Nachbarn gewöhnen?