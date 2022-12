Dahinten liegt schon Bissendorf: Boris Lange und Robert Blümel finden die aktuellen Pläne am Stadtrand überdimensioniert. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Fehlt der Anschluss an die Stadt? Lüstringer und Bissendorfer machen gegen aktuelle Baupläne am Boddenkamp mobil Von Markus Pöhlking | 01.12.2022, 15:24 Uhr

Eine neue Interessengemeinschaft findet die aktuellen Baupläne am Boddenkamp in Osnabrück überdimensioniert. Sie sagt: Lüstringen-Ost müsse erstmal richtig an die Stadt angeschlossen werden, ehe dort urbane Entwürfe realisiert werden könnten.