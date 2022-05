Spielt am Sonntag, 29. Mai, ab 15.30 Uhr zum Polychrome-Session in der Lagerhalle: Das Trio Bonsai. FOTO: Josephine Katharina Groß Auf zwei Bühnen Polychrom-Festival präsentiert ansteckenden Jazz zum Nulltarif Von Tom Bullmann | 29.05.2022, 13:48 Uhr

Zwei Bühnen mitten in Osnabrück: Am Ledenhof und an der Katharinenkirche präsentiert das Polychrom-Festival acht Jazzbands, die zielgerichtet oder auch im Vorbeigehen erlebt werden können.