Auch in der Kulturnacht Annette E. Schneider inszeniert neue Mode-Kollektion in Osnabrück Von Thomas Wübker | 24.08.2022, 16:45 Uhr

Angelehnt an Woody Allens überdrehte Komödie „What’s new, Pussycat“ zeigt die Osnabrücker Mode-Designerin Annette E. Schneider am Sonntag ihre neue Herbst/Winter-Kollektion in einer inszenatorischen Collage.