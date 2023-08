Neues Schuljahr in Osnabrück 23 neue Namen: Lehrerin Anne Kaiser übernimmt das erste Mal ihre eigene Klasse Von Catharina Peters | 17.08.2023, 17:30 Uhr Logo NEO Lehrerin Anne Kaiser übernimmt an der Erich-Maria-Remarque-Schule in Osnabrück das erste Mal eine eigene Klasse. Foto: André Havergo up-down up-down

Nicht nur für Schüler ist der Start in das neue Schuljahr nach den Sommerferien aufregend: Auch für viele Lehrer steht ein Neustart an. Eine von ihnen ist Anne Kaiser aus Osnabrück. Sie wird das erste Mal Klassenlehrerin und verrät uns, worauf sie sich bei ihrer neuen Aufgabe am meisten freut und was sie herausfordern wird.