Die 23-Jährige begann bereits im Alter von 6 Jahren mit dem Flötenspiel beim TuS. Auch der Posten des zweiten Vorsitzenden ging an eine Frau: Kathi Hemesath bringt ihre Erfahrung als früheres TuS-Vorstandsmitglied mit ein.

Die Funktion der Kassiererin bleibt bei Monika Helmkamp; auch Martina Oelgemöller als Schriftführerin und Dieter Adam als Pressewart wurden wiedergewählt.

Einen Wechsel nach über 20 Jahren gab es auch in der musikalischen Leitung: Judith Sprado, seit 14 Jahren Mitglied des Ensembles, tritt die Nachfolge am Dirigentenpult von Dieter Adam an, der 23 Jahre lang das Orchester leitete.

Schwerpunkt der Arbeit des neuen TuS-Vorstandes in nächster Zukunft wird die Nachwuchsgewinnung für das Orchester sein.

Außerdem werden die TuS-Musiker bei dem im Juli in Osnabrück stattfindenden Landesturnfest des Niedersächsischen Turner-Bundes die Betreuung des Musiker-Quartiers übernehmen. Nach aktuellem Stand werden im Gymnasium „In der Wüste“ über 700 Musiker übernachten.