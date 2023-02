Die Polizei sucht per Täterbeschreibung nach einem Anhalter, der in Osnabrück einen Autofahrer aus Georgsmarienhütte angegriffen und verletzt haben soll. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Nachts beim Wasserwerk Düstrup Anhalter attackiert Autofahrer aus Georgsmarienhütte in Osnabrück Von Sebastian Stricker | 14.02.2023, 16:43 Uhr

An der Wasserwerkstraße im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup hat am frühen Freitagmorgen ein Anhalter einen 27 Jahre alten Autofahrer aus Georgsmarienhütte in dessen Wagen angegriffen und verletzt. Zudem schlug der Unbekannte die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein.