Bei dem Angriff ist ein Osnabrücker verletzt worden. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Tatort vor dem Ameos-Klinikum Nach Angriff mit Reizgas in Osnabrück: Täter weiter flüchtig und | 12.05.2023, 19:02 Uhr | Update vor 1 Std. Von Julia Gödde-Polley Hannah Baumann | 12.05.2023, 19:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine unbekannte Person hat am vergangenen Freitagnachmittag einen Passanten vor dem Ameos-Klinikum in Osnabrück mit einer Reizgaspistole angegriffen. Der Passant kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht weiter Zeugen.