Zwei Senioren sind bei einem Angriff in Osnabrück-Voxtrup leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt worden. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/Gelhot up-down up-down Vorfall am Abend im Stadtteil Voxtrup Angriff auf Senioren in Osnabrück: Männer nach Raub flüchtig Von Julia Gödde-Polley | 21.07.2023, 16:19 Uhr

Drei Männer haben am Donnerstag ein älteres Paar an der Haustür in Osnabrück angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Abend. Ein Zeuge schrie die Angreifer an – sie flohen daraufhin. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Flüchtigen.