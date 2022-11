Regierungsschuldirektorin Nicole Meyer-Stürze überreichte André Stallo die Ernennungsurkunde. Foto: BBS am Pottgraben up-down up-down Seit 2010 in Osnabrück tätig Die BBS Pottgraben haben mit André Stallo einen neuen Schulleiter Von Arne Köhler | 28.11.2022, 11:00 Uhr

André Stallo ist neuer Schulleiter an den Berufsbildenden Schulen (BBS) am Pottgraben. Er übernimmt das Amt von Ralf Korswird, der bereits Ende Januar in Ruhestand gegangen ist.